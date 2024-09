Strappa la borsa a una donna e fugge | fermato da due residenti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 20 settembre 2024) FIRENZE – Tenta la rapina, poi viene bloccato dai cittadini in attesa dell’arrivo dei carabinieri. È finito male il colpo di un 35enne tunisino la mattina del 19 settembre. L’uomo intorno alle 5 del mattino, ha tentato di rapinare ladi una turista asiatica che percorreva a piedi via Melegnano a Firenze in direzione di Borgo Ognissanti; dal canto suo la vittima, realizzata ciò che stava accadendo, ha reagito stringendo laa sé, il rapinatore quindi, ha strattonato violentemente la vittima facendola rovinare al suolo, trascinandola con forza per alcuni metri fino a impossessarsi della, dandosi poi alla fuga. Le urla della, nel frattempo, hanno attirato l’attenzione di due passanti i quali sono riusciti ad intercettare l’aggressore e a bloccarlo, in attesa dell’arrivo dei carabinieri.