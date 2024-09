Stava tornando a casa Silvano l’incidente e la tragedia | era papà di tre figli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) La comunità di Colombare di Sirmione è in lutto per la tragica morte diBertuzzo, un carabiniere in pensione di 66 anni, deceduto in un incidente stradale avvenuto il 19 settembre 2024.ha scosso profondamente non solo la sua famiglia e gli amici, ma anche tutti coloro che lo conoscevano e lo rispettavano per il suo lungo servizio nella Compagnia di Desenzano.si è verificato nel centro della frazione di Colombare, quando un’auto ha rallentato per affrontare un dosso. La conducente, purtroppo, non si è accorta della moto BMW Gs guidata da Bertuzzo, chesopraggiungendo. >> “Chi sapeva della gravidanza”. Neonati sepolti, c’è un super testimone. Clamorosa svolta nel caso di Chiara Petrolini Il contatto tra i due veicoli è stato inevitabile: la moto ha impattato contro l’utilitaria, causando gravi ferite al carabiniere.