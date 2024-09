Sevilla FC | Jesús Navas | Fissare una data per la fine della carriera è difficile se potessi giocherei fino a 50 anni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 20 settembre 2024) 2024-09-19 18:39:50 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Sembra cheavesse calcolato addirittura il suo gol contro il Getafe. Quel gol, la prima vittoria stagionale del Siviglia, gli ha dato l’opportunità di parlare ai media e annunciare ciò che nessuno voleva credere: il suo ritiro. Non l’ha detto così dopo la partita, anche se lo ha dimostrato con il dolore, “senza poter camminare” Dopo ogni sforzo, sarebbe stato impossibile estendere ulteriormente la sua, non importa quanto lo desiderasse. “unaper la. Sea 50”ha dichiarato questo pomeriggio durante un evento calcistico nella città di Siviglia. “L’anca ha detto abbastanza. Rimarrò lì per sei mesialla”, ha riconosciuto.