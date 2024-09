Serie D verso il 3 turno Fossombrone che partenza | ma occhio al Termoli I giallorossi sono una squadra tenace e ambiziosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo l’ottimo avvio in questa nuova stagione, ilsi appresta ad affrontare idel, reduci dal pareggio (1-1) casalingo al Cannarsa contro l’Aquila. Una partita che emozionante, soprattutto nel finale, con l’assalto aquilano per ottenere il pareggio dopo il gol iniziale dei padroni di casa ad opera di Barone (il ’Condor’) su calcio di rigore. La gara ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo e ha visto unin salute, che però domenica non avrà in panchina l’allenatore Massimo Carnevale, espulso all’83, domenica. "Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo della terna arbitrale" è la motivazione del giudice sportivo, che gli ha assegnato quattro giornate di squalifica. Carnevale, se le cose non cambieranno (vedi eventuale ricorso) tornerà sulla panchina delil 20 ottobre in trasferta, nel derby di Isernia.