Serie C 2024 2025 Casertana in rimonta allo ‘Scoglio’ | 2-2 col Messina

(Di venerdì 20 settembre 2024) Finisce 2-2, anticipo della quinta giornata del girone C diC. Dopo la sconfitta col Crotone, la squadra di casa sale a 5 punti in classifica, uno in più di una, che non ha ancora vinto una partita ma che oggi può godersi unapreziosa per l’autostima. Nel prossimo turno ildovrà sfidare il Latina, mentre i rossoblù ospiteranno il Taranto. Ritmi altissimi in avvio di gioco al ‘Franco Scoglio’. Dopo quaranta secondi, ilpassa in vantaggio. Merito di Petrungaro che sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, in precario equilibrio, riesce ad indirizzare di testa il pne dove Zanellati non può arrivare. La risposta dellaè immediata, ma meno precisa: Manetta liscia un pne in area dopo un traversone, Salomaa ha la palla dell’1-1 dopo pochi secondi ma da due passi a porta vuota impatta male con la sfera.