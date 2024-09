Sampdoria vs Sudtirol | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I blucerchiati devono uscire dal fondo della classifica, ma gli altoatesini sono molto in forma e nei piani alti della classifica.vssi giocherà sabato 21 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Ferraris.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati si trovano già ad un bivio per quanto concerne le loro ambizioni. l’avvicendamento in panchina tra Pirlo e Sottil non ha sortito gli effetti sperati, ma appena due punti in virtù del pari interno contro il Bari e della sconfitta contro il Cosenza. Serve un cambio di rotta per risalire il prima possibile dall’ultimo posto in classifica. Sono invece partiti a mille gli altoatesini che occupano la seconda posizione in classifica con 9 punti.