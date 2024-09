Salerno sicurezza alla guida | in un giorno la Polizia di Stato decurta 150 punti complessivi dalle patenti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 20 settembre 2024) In adesione alle direttive operative diramate dal Questore della Provincia di, secondo quanto specificato anche nelle circolari del Dipartimento di pubblica, èrealizzato nella giornata del 18 settembre 2024, un servizio da parte degli Agenti dell’Upgsp e  della SezioneStradale di, che hanno attuato un dispositivo dicongiunto per prevenire e contrastare le condotte diche incidono negativamente sullae causano incidenti. In particolare, le pattuglie sono state impiegate sul Lungomare Trieste e, in generale nel centro città , con lo scopo precipuo di verificare l’uso corretto di apparati radio e telefoni a bordo dei veicoli.