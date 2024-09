Salerno aspetta Gianmarco Carroccia all’Augusteo | stasera un evento all’insegna della musica e della solidarietà

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024, il Teatro Augusteo disarà teatro di unche promette di rimanere nel cuore di tutti gli amantigrandeitaliana. In occasione dei festeggiamenti per San Matteo, patronocittà,presenterà il suo spettacolo “Emozioni – Viaggio tra le Canzoni di Battisti e Mogol”, un tributo commovente e intenso dedicato all’indimenticabile Lucio Battisti., con la sua straordinaria somiglianza vocale a Battisti e la sua grande passione per il repertorio del cantautore, offrirà al pubblico una performance che riporterà in vita le emozioni dei brani che hanno segnato intere generazioni.