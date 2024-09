Roma | scoperto arsenale di armi arrestata una donna di 46 anni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024) I Carabinieri rinvengono numerosee munizioni in un’abitazione nella periferia ovest della Capitale I Carabinieri di San Vittorinono e della Compagnia di Tivoli hannoundie munizioni in un’abitazione situata in via Campo di Grazia, nella periferia ovest di. Durante la perquisizione, è stato trovato un fucile a canne mozze con matricola abrasa sopra l’armadio della camera da letto, mentre altri cinque fucili sono stati rinvenuti in un casotto adiacente alla casa. Oltre alle, i militari hanno sequestrato caricatori perda guerra, inclusi quelli utilizzati per i kalashnikov, e un metal detector. Unadi 46, presente nell’abitazione al momento della perquisizione, è statacon l’accusa di detenzione illegale di