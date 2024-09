Proseguono i lavori Pnrr e Pinqua di via Rindi-via Piave a Porta a Lucca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Pisa, 20 settembre 2024 -i rientri delle famiglie negli alloggi ristrutturati nei piazzali di viae vianel quartiere di. L’assessore alle politiche abitative del Comune di Pisa Giovanna Bonanno ha effettuato un sopralluogo, insieme alla presidente di Apes Chiara Rossi e alla direttrice di Apes Romina Cipriani, nella giornata di venerdì che ha visto il ritorno di una famiglia all’interno della propria abitazione in piazzale Genova, dove un altro rientro è previsto per sabato 21 mentre nei giorni scorsi è stata la volta di altri due nuclei familiari. Contestualmente sono stati effettuati cinque traslochi negli alloggi volano di altrettante famiglie per consentire la ristrutturazione degli appartamenti.