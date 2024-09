Presidenza Ue | Gli obiettivi ambientali sull’auto devono essere subordinati al mercato Roma applaude

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Le politiche energetiche e climatiche nonmettere in pericolo l’indipendenza dell’industria automobilistica“, non vanno messi “in pericolo i profitti dell’industria” dell’auto. Lo dice il ministro dei trasporti ungherese János Lázár, alladi turno Ue, nella conferenza stampa al termine del Consiglio informale dei ministri dei trasporti. In poche parole Lázár riesce ad inanellare una notevole serie di errori. Il primo è che pensare di attuare politicheproporzionate alla gravità della sfida posta dalla crisi climatica senza mettere a rischio i profitti di qualcuno è davvero una pia illusione. Questo approccio, mantenuto sinora, sta fallendo clamorosamente come emerge da qualsiasi dato su consumi di fonti fossili, emissioni di Co2, etc. “Gliclimaticiaggiustati ale se c’è bisogno vanno cambiati, non è troppo tardi.