Pensioni più ricche ad ottobre per 16 milioni di italiani | arrivano gli aumenti fino al 5% Ecco chi ne ha diritto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024)piùadper ben sedicidiglicon la rivalutazioneal 5% per una vasta platea di persone, ovviamente commisurati al reddito. Sono gli effetti degli sgravi fiscali voluti dal governo Meloni.piùi beneficiari Saranno più di 16le persone a ricevere l’incremento che andrà a favorire specialmente gli assegni più bassi in un range compreso tra il +1,7% e il +5,4. Glisaranno commisurati al guadagno di ogni pensionato con un occhio di riguardo maggiore per leminime che aumenteranno di 16 euro passando da 598 euro a 614. LEGGI ANCHE Meloni, obiettivo: "Sono una priorità. Continuiamo a lavorare per la rivalutazione" Nel dettaglio glisaranno così suddivisi: +5,4% sulledi quattro volte il minimo Inps e importi lordi che non superano 2.