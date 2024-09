Neonati sepolti tutta la verità | anche il primo bambino è di Chiara e del fidanzato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo dieci giorni di attesa, è arrivata la conferma che ilneonato sepolto nel giardino della villa di Vignale di Traversetolo è figlio diPetrolini, la giovane accusata di infanticidio e occultamento di cadavere, e del suo, un operaio ventenne. I risultati del Dna hanno sciolto ogni dubbio, identificando il padre e rivelandoil sesso del: era un maschio, nato a 40 settimane di gestazione e poi sotterrato circa un anno fa. La scoperta arriva dagli esami del Ris effettuati sui resti ossei del neonato. Ildi, che non aveva mai stretto tra le braccia nessuno dei due figli, ha sempre sostenuto di non essere a conoscenza delle gravidanze della ragazza e di non aver mai notato segni evidenti.