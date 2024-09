Muoversi senza inquinare Aree restituite ai pedoni | La città sia più vivibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Libero a metà. Il cortile Teresiano dell’Università, che ieri mattina avrebbe dovuto diventare una piazza a disposizione dei cittadini per la raccolta di proposte e suggerimenti sui temi della mobilità sostenibile, non era completamente senz’auto. "Il 19 settembre - recita un comunicato dell’ateneo - il cortile Teresiano sarà chiuso al traffico per consentire l’allestimento di stand della ciclofficina, del Comune di Pavia e di varie associazioni del settore". Ma qualcuno evidentemente non l’ha letto e così ha parcheggiato. Eppure la Settimana europea della mobilità è dedicata a “La condivisione degli spazi pubblici“. "Il mio auspicio - ha detto il consigliere comunale Cosimo Lacava ed esponente del Sellino spiritato - è che il cortile possa essere liberato al più presto.