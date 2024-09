Moto2 | Arbolino svetta nella FP2 al GP dell’Emilia Romagna Tanti italiani in top 14

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tonysale di colpi. Il pilota italiano ha segnato il miglior tempo in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP, tappa numero quattordici del Mondiale 2024 di. Grande prestazione del centauro dell’Elf Marc VDS, indirizzato verso un weekend da protagonista.nello specifico sull’asciutto ha registrato il crono di 1:35.386, staccando di +0.391 la Fantic Racing di Aron Canet, secondo classificato precedendo Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), terzo a +0.409. Sesto tempo invece per il leader attuale della classifica generale Ai Ogura (MT Helmets), il quale ha rimediato un gap di +0.439, mentre accusa qualche fatica in più l’inseguitore Sergio Garcia (MT Helmets -MSI), quattordicesimo con +0.730. Benissimo anche gli altri due. Dennis Foggia (Italtrans Racing) si è piazzato nono con +0.