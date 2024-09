Milan il botta e risposta in tv tra Boban e Ibrahimovic | VIDEO

Leggi tutta la notizia su pianetamilan

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nel pre-partita di-Liverpool di Champions Leaguebollente tra Zvonimire Zlatan. Ecco ilNel pre-partita di-Liverpool, prima sfida della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 disputatasi martedì sera a 'San Siro' e terminata 1-3 per i 'Reds',bollente tra Zvonimir- ex centrocampista e dirigente rossonero - e Zlatan- Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero. Motivo? Il ruolo, effettivo, dello svedese nella società di Via Aldo Rossi. Ecco, dunque, ildi 'Sky Sport' con l'accesa discussione tra Zorro e Ibra