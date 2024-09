Meno migranti in Italia il Guardian | Dietro ci sono torture e stupri da parte di forze tunisine finanziate dall’Ue che sa tutto e tace

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un’inchiesta condotta in Tunisia del quotidiano britannico Thedenunciacompiuti della Guardia nazionale tunisina a danno dei. La stessa Guardia nazionale finanziata direttamente dall’Unione europea con l’intento di frenare lenze verso le costene. Abusi di cui l’Ue sarebbe al corrente, scrivono gli autori, decidendo però di chiudere gli occhi e vantare piuttosto la riduzione degli sbarchi come fa il governono. “Secondo Yasmine, che ha creato un’organizzazione sanitaria a Sfax, negli ultimi 18 mesi centinaia di donnesub-saharianestate violentate dalledi sicurezza”, si legge nell’articolo che riporta le testimonianze di donne stuprate in pieno giorno: “Veniamo violentate in gran numero; la guardia nazionale ci porta via”.