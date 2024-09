Ma come Grande Fratello la nuova concorrente Maria Vittoria si fa notare così dopo 15 ore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Momento inaspettato al. Il pubblico è rimasto incredulo e anche irritato da un atteggiamento di una, cheappena 15 ore dal suo ingresso in casa non è riuscita a trattenersi ed è già scoppiata a piangere. Il video sta facendo il giro della rete e sta creando ovviamente delle discussioni tra i vari telespettatori, che non riescono proprio a giustificarla. Infatti, i telespettatori che stavano seguendo su Mediaset Extra la diretta quotidiana del, si sono subito accorti che questaha iniziato a piangere15 ore dal suo approdo nel reality show di Canale 5. Un crollo emotivo ritenuto esagerato da molti, dato che la sua avventura è solamente agli albori. Leggi anche: “Loro due a letto insieme”. Boom al: beccati sotto le coperte.