Ma che roba non si regolano Scandalo al Grande Fratello scatta la censura | ma troppo tardi

(Di venerdì 20 settembre 2024) Quest’anno, ilha riportato in auge la diretta 24 ore su 24, permettendo ai telespettatori di seguire i concorrenti in ogni momento della giornata, persino durante la notte, quando, solitamente, i gieffini si lasciano andare e mostrano lati più personali. Tuttavia, oggi non è stato necessario aspettare il calar delle tenebre per assistere a momenti “fuori controllo”. Nel pieno pomeriggio, infatti, alcuni gieffini hanno attirato l’attenzione della regia con una conversazione che ha portato a un immediato intervento censorio. Un gruppo di concorrenti si era riunito per socializzare, scambiandosi chiacchiere leggere. Tra risate e discorsi apparentemente innocui, la discussione ha preso una piega inaspettata, costringendo la regia ad intervenire.