Lecce scuola in prima linea per la lotta al bullismo

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di, come riportato dal quotidiano Corrieresalentino, ha raggiunto un risultato straordinario: è stato selezionato tra le tre migliori scuole a livello globale nella categoria “Supporting Healthy Lives” ai prestigiosi World’s Best School Prizes. Questo riconoscimento premia le scuole che promuovono la salute e il benessere degli studenti, e l’istitutose è stato scelto per il suo impegno nellacontroe cyber, grazie al progetto Mabasta, sviluppato dagli stessi studenti. Celebrazione del traguardo dellaIl risultato è stato accolto con entusiasmo dagli studenti e dallo staff della. Nella Sala Dante dell’Istituto si è tenuto un evento celebrativo, dove i ragazzi hanno festeggiato con una tipica pizzica salentina.