Lazio | Castellanos verso il forfait Fabiani lancia una frecciatina a Luis Alberto

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma 20 settembre 2024 - Non si fermano gli allenamenti a Formello, ma resta invece ai box Valentin. Nella giornata odierna infatti, mentre i compagni sostenevano la seduta agli ordini del mister Marco Baroni, il Taty ha dovuto lavorare in parte, continuando il proprio ciclo di lavoro per il rientro in campo. Gli esami strumentali degli esami a cui si è sottoposto dopo il successo in campionato contro il Verona, hanno evidenziato un edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra. Laha sì tirato un sospiro di sollievo una volta accertata l'assenza di lesioni, ma nonostante questo potrebbe non bastare per rivederlo in campo già a Firenze contro la Viola.