La verità sull’omicidio della pensionata | Strangolata autonoma decisione dello zio

(Di venerdì 20 settembre 2024) di Laura Valdesi "Al di là di ogni ragionevole dubbio, poco prima delle 14 del 26 settembre 2022 Anna Maria Burrini è stata uccisa mentre si trovava nel suo appartamento, al quarto piano di Largo Sassetta, mediante un’azione di strangolamento posta in essere da Volodymyr Udzienov". Il 41enne ucraino, dunque, per la Corte di assise di Siena che l’ha condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’anziana che affittava stanzesua casa senza regolare contratto, è l’autore materiale del delitto. L’ha"con un laccio, verosimilmente di stoffa o tessuto" causandone "la morte nel giro di poche decine di secondi". In quel momento in cucina c’era, per la Corte, anche Viktoriia Mitioglio, 27 anni, che l’ha aiutato a trasportare il cadavere in camera "per ritardare il ritrovamento".