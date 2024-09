La scuola calcio firmata ACF Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – È iniziata questa settimana laACF. Le bambine si sono ritrovate al Campo sportivo di Ceciliano, pronte ad iniziare la loro avventura sui campi da. Dopo un saluto di benvenuto, le piccole calciatrici hanno iniziato ad approcciarsi al gioco, prima passandosi la palla e poi iniziando dei semplici esercizi di corsa. Alcune di loro si avvicinavano per la prima volta al, ma tutte hanno dimostrato grande voglia di mettersi in gioco e provare. Insieme all’allenatore per portare avanti il progetto dellaci sono anche le nostre Maria Giulia Tuteri e Carlotta Nardi, che nel corso della prima giornata dihanno affiancato le bambine e le hanno aiutate a muovere i primi passi in allenamento. L’entusiasmo della prima giornata è stato solo il punto di partenza.