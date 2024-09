La rinascita di Smackdown

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dobbiamo constatare come, negli ultimi mesi, Raw abbia superato nettamente, in tema di interesse e spettacolarità. Lo show rosso, da sempre diamante di punta della Compagnia, ha mostrato di sapersi rinnovare costantemente, proponendo sempre nuovi, ed accattivanti, scenari per il suo pubblico., invece, non è riuscito mai a staccarsi del tutto dalla forte emozione del Main Event di Wrestlemania 40, che ha dato il là un regno di Cody Rhodes piatto, senza picchi di emozionalità da registrare, e senza mai apportare nulla di nuovo alla sua narrativa. Ciò che molti usano dire della gestione Triple H, che non trova applicazione sempre ma che, almeno con molti show di, risulta pertinente, e cioè una certa “prevedibilità” delle storyline, è stato il filo conduttore dello show blu da Aprile ad oggi. Perlomeno fino a qualche puntata fa.