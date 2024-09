La giustizia sotto casa Consulenza legale gratuita all’Ufficio di prossimità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024)dietro l’angolo di, Vimodrone diventa una succursale del Tribunale di Monza. Per i cittadini alle prese con le pratiche per amministratori di sostegno e tutori un bel risparmio di tempo, per il Comune, che non trascura le necessità delle famiglie, "un altro risultato centrato". Oggi, il taglio del nastro dell’Ufficio di, nome burocratico per definire un’idea che invece è esattamente il contrario, "un aiuto che più concreto non si può", spiega il sindaco Dario Veneroni, impegnato a fare gli onori di. Obiettivo, "rendere più semplici i rapporti fra sistema giudiziario e cittadini accorciando le distanze".