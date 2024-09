Kostas come vedere le repliche della fiction Rai in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 20 settembre 2024) A settembre 2024 l’ampia offerta ditargate Rai si è arricchita di una new entry molto attesa, che si è presentataun successo già annunciato., basata sui romanzi dell’autore greco-armeno Petros Markar?s, è la nuova serie tv prodotta da Raie Palomar e distribuita a livello internazionale tramite Rai Com. Un poliziesco a tutti gli effetti, che unisce elementi di commedia ad una trama di stampo giallo, diretta da Milena Cocozza. Il tutto ruota attorno alla figura del commissarioCharitos, che assume il volto dell’attore Stefano Fresi. Atene è la cornice in cui quest’uomo dal temperamento pacato, ma a tratti amaro, vive e svolge la sua professione, a cui dedica tutto se stesso. Difficile allontanarlo dalle sue abitudine o fargli comprendere l’utilitàtecnologia.