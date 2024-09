Juve-Napoli tegola Gatti per Thiago Motta | spuntano tre soluzioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) In casac’è apprensione per le condizioni di Federico: in caso di forfait del difensore,avrebbe ben trepossibili. Una partita cruciale, che vedrà di fronte due squadre alla ricerca spasmodica di punti:ntus edaranno vita ad una delle partite più affascinanti della stagione. Sulle due panchine ci saranno due allenatori arrivati la scorsa estate, promotori di nuovi progetti tecnici ed al tempo stesso ancora alla ricerca della quadra giusta. Gli azzurri arrivano da tre vittorie consecutive, e per questo vantano un entusiasmo che all’ombra del Vesuvio non si respirava da tempo.