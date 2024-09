Inter-Milan Fonseca verso l’addio Ibrahimovic pensa all’ex Lazio – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non solo il derby contro l’, ilgià al dopo-. Il tecnico portoghese è vicino al. C’è un nome su tutti che piace aspiega Sportmediaset. FUTURO – Con il derby contro l’all’orizzonte, in casasi inizia giù a guardare al futuro. Paulo, arrivato in estate al posto di Stefano Pioli, pare sia già al capolinea. Dopo un avvio non soddisfacente, i dirigenti delstanno valutando un cambio in corsa come la Roma così da provare a recuperare in questa prima fase di stagione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, secondo Sportmediaset, pare sia stata la dolorosa sconfitta contro il Liverpool alla prima giornata di Champions League. I dirigenti del club, capitanati da Zlatan, pare stiano valutando la sostituzione subito dopo il derby.