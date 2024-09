Grande Fratello i nominati e i nuovi ingressi della seconda puntata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024)di concorrenti e primeon serie: ecco cosa è successo durante ladel2024. Laè iniziata con l’imbarazzante, stantio e ormai retrò momento del ‘Tuca Tuca’ ballato tutti insieme. Raffaella (nel senso di Carrà e non di Lecciso, sia chiaro), perdonali perché non sanno quello che hanno fatto. Durante la serata sono entrati anche cinqueconcorrenti, fra i quali la tanto discussa Amanda Lecciso. Ovviamente sorella di e altrettanto cognata di. Gli altriinquilini sono Iago Garcia, Helena Prestes, Maria Vittoria Minghetti e Michael Castorino. Poi ecco le confessioni del disagio giovanile vissuto da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il problema con il quale hanno dovuto fare i conti? Aver vissuto la prima a Secondigliano e il secondo a Corsico. In pratica, il Vietnam. Ma fatela finita.