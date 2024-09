Giuseppe Conte al TPI Fest 2024 | A Gaza si sta scrivendo una delle pagine più infami della storia In Europa il M5S sarà sempre costruttore di pace

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Asi staunapiùe il nostro governo non può tacere davanti a tutto questo, altrimenti è complice”: lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stellesul palco del TPI, in programma presso la Tettoia Nervi, in piazza Lucio Dalla, a Bologna. Appena salito sul palco, l’ex presidente del Consiglio rivolge un pensiero alla popolazione colpita dall’alluvione in Emilia-Romgna: “Il primo pensiero va alle famiglie degli alluvionati non è il momentopolemiche. Sentire cheautorità che in questo momento hannoresponsabilità sono lì a fare polemiche è la cosa più indegna che ci possa essere. Ora è solo il momento di lavorare.