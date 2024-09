F1 Max Verstappen | Giornata difficile non avevo grip e scivolavo molto più del solito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Proseguono le difficoltà per Max. Il tre-volte campione del mondo, infatti, non è andato oltre la 15a posizione nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il portacolori del team Red Bull ha lottato parecchio con una Red Bull lontana dai fasti di poche settimane fa. Lando Norris ha chiuso al comando con il tempo di 1:30.727 e appena 58 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, quindi 629 su Carlos Sainz. Quarto Yuki Tsunoda a 741 millesimi, quinto Oscar Piastri a 747, mentre è sesto Daniel Ricciardo a 751. Settima posizione per George Russell a 761 millesimi, ottava per Sergio Perez a 871, davanti ad Alexander Albon e Nico Hulkenberg. 11° Lewis Hamilton a circa un secondo (0.982), mentre è addirittura 15° Maxa 1.294.