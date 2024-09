Dal Gioco dell’Oca allo Scarabeo In biblioteca scattano le sfide

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Metti una serata ino per creare un paesaggio medioevale o per svolgere una indagine e capire se il colpevole è la nobile contessa Peacock o l’affascinante professor Plum. Cluedo e Caracassonne sono solo due tra le tante proposte di "Un botto di giochi" la nuova iniziativa organizzata nelladi Marzabotto. I tavoli che normalmente sono utilizzati per la consultazione dei libri saranno a disposizione di chi vuole divertirsi o con gli amici o facendo nuove conoscenze. Da un catalogo che prevede 19 diversi giochi di società è possibile prenotarne uno o come gruppo o come persona singola. E’ anche possibile, qualora si voglia presentare una nuova proposta, portarne uno da casa e metterlo al servizio dell’iniziativa. Per questa attività, che è riservata a tutti, i locali dellaquesta sera resteranno aperti dalle 20.30 alle 22.