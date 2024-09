Confcommercio il Pil è fermo in Italia | si complica l’obiettivo del +1% nel 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il Pil in. A rivelarlo è, secondo cui “i mesi estivi più che diradare le ombre sembrano aver consolidato il clima di incertezza” sull’economia. Una situazione che riguarda non solo l’industria, ma anche i servizi,ndo la possibilità di una crescita del Pil per ilattorno o poco superiore all’1%. Il Pil del Paese èavverte il governo Meloni: il Pil del Paese non cresce. L’economiana ha subito una battuta d’arresto nel terzo trimestre, con i mesi estivi che hanno consolidato il clima di incertezza. E ora anche il settore dei servizi, fino ad ora più resiliente, sta mostrando segnali di debolezza. Le previsioni per ilsono ora a rischio, con una crescita che potrebbe attestarsi appena sopra l’1%, se non addirittura inferiore, salvo la probabile correzione al rialzo per le 4 giornate lavorative in più del