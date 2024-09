Comizio anti Salvini ciclone Cruciani sull' attivista per i migranti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Uncontro”: alta tensione tra Giuseppee Diawara Soumaila. Il giornalista de La Zanzara e il giovanedi origini maliane si sono ritrovati nel salotto televisivo di Paolo Del Debbio su Rete 4 e sul tema immigrazione clandestina si sono lasciati andare ad una conversazione tutt'altro che pacifica. A provocare l'ira di, l'intervento dello scrittore che chiedeva conto agli ospiti in studio dell'attività del ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, Matteo, proprio riguardo il fenomeno dell'immigrazione clandestina. “Io non rispondo su quello che ha fattoin 30 anni” esordisce, ma Soumaila commenta “Perché non ha fatto nulla”. Il conduttore di Radio24 risponde subito a tono: “Secondo lei non ha fatto nulla”; l'riprende la parola “Non ha fatto nulla, è evidente. Ha creato soltanto danni”.