Che cos’è Move-In e come funziona Smong e auto le regole della Regione Piemonte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 settembre 2024 - Ma cheil servizio-In, adottato da sempre più amministrazioni quando scattano i blocchi del traffico per smog, misure rinnovate ogni anno proprio in questo periodo? Prendiamo la, tra quelle con più problemi per la qualità dell’aria. Le misure, chiarisce il sito, sono state prorogate fino al settembre 2025. Quest’anno però c’è una novità: la cosiddetta ’scatola nera’ costa 20 euro invece di 50. Ma andiamo con ordine.