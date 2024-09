Cavalieri Vicenza è ostica | dare il massimo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Puntiamo a disputare un campionato di vertice, ma dobbiamo essere consapevoli che ripetere il ruolino di marcia da venti vittorie stagionali delle ultime stagioni stavolta sarà praticamente impossibile. Bisognerà abituarsi al più presto a partite più tirate, a vincere anche di un solo punto". E’ il tecnico Alberto Chiesa a "fare le carte" al campionato di Serie A1 2024/25, che per iUnion inizierà il prossimo 13 ottobre in trasferta contro Capitolina. E sarà in qualche modo un nuovo inizio: il primo girone del raggruppamento comprende tutte le prime classificate dei tre gironi della scorsa annata (fatta eccezione per la Lazio passata in Serie A Elite) e basta già questo a far intuire che il livello medio si innalzerà notevolmente rispetto al recente passato.