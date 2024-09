Borse | settimana positiva spinta dal maxi taglio tassi della Fed

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo il secondodeiBCE arrivato la scorsa, mercoledì la Federal Reserce ha scelto di iniziare il suo allentamento monetario con unda ben 50 punti base. Ciò ha spinto i mercati azionari globali, con l’S&P 500 che ha chiuso la seduta di giovedì in rialzo per l’ottava seduta sulle ultime nove archiviando la sessione su un massimo storico, mentre il Dow si è attestato al di sopra del livello psicologico dei 42.000 punti, raggiungendo un nuovo record. Nonostante nella giornata odierna i mercati abbiano poi stornato, le banche centrali sono state il driver dei guadagni dell’ottava. La seduta odierna Tra i mercati del Vecchio Continente, giornata sotto pressione per Francoforte, che ha terminato con un calo dell’1,49%, per Londra, con un netto svantaggio dell’1,19%, per Parigi, decremento dell’1,51%.