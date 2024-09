Boom di richieste per le Rsa La popolazione più vecchia aumenta il bisogno di strutture E servono più fondi di aiuto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Firenze, 20 settembre 2024 – Assessora al welfare Serena Spinelli, è esplosa la lista d’attesa per le Rsa. Cresce la domanda, si assottigliano le forze delle famiglie per affrontare la non autosufficienza. E la Regione come risponde? “I bisogni cambiano, laine l’equilibrio tra servizi domiciliari e residenziali sta andando sempre più verso il residenziale. Dalla fine dell’emergenza sanitaria registriamo un aumento costante di piani personalizzati che prevedono l’inserimento in Rsa, sia temporaneo (il cosiddetto sollievo) sia permanente. E’ un trend che monitoriamo da tempo: c’è un incremento negli ultimi mesi oltre le aspettative. Sono dunquete le liste di attesa anche se non in maniera omogenea sul territorio regionale”. Il sistema sembra già non più sostenibile e l’anagrafe non dà buone notizie per il futuro.