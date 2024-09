Atalanta-Como | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I lariani proveranno a prendersi nel derby lombardo la prima vittoria, ma i nerazzurri sembrano tornati sui loro alti livelli.si giocherà lunedì 23 settembre 2024 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bergamaschi, dopo qualche incertezza di troppo certificata da due sconfitte consecutive, sono riusciti a rialzarsi con la bella vittoria ottenuta in rimonta contro la Fiorentina. Ma la squadra di Gasperini non ha intenzione di fermarsi e punta ad arrivare velocemente nei piani alti della classifica I lariani, tornati in A dopo oltre vent’anni, sono ancora in fase di assestamento. Fin’ora sono due i punti conquistati in quattro partite, a fronte di due pareggi e due sconfitte.