Alluvioni verso obbligo assicurazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) 13.30 "Serve un cambio culturale. Per questo il governo si è già applicato ad adottare una norma nella Finanziaria 2024 le polizze assicurative delle imprese, escluse quelle agricole. E' un primo passo. Ci avvieremo, gradualmente, all'per le famiglie di una polizza casa contro le catastrofi naturali". Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile Musumeci, a un evento di Ania, che raduna gli assicuratori. "E' finito il tempo in cui lo Stato poteva erogare risorse a tutti e per sempre. Ogni cittadino sia consapevole".