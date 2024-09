Allenamento e dieta di Thomas Ceccon il campione olimpico che mangia solo i piatti cucinati dalla mamma

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’attesa era grande, le speranze anche, e lui non ha deluso, confermandosiin vasca e personaggio amatissimo fuori.è tornato da Parigi con una medaglia d’oro al collo, quella conquistata nella sua gara, i 100 metri dorso: un capolavoro che gli ha permesso di mettersi in bacheca quel trofeo che gli mancava in questa specialità dopo i trionfi ai Mondiali (due medaglie d'oro ai Mondiali di Budapest nel 2022, un'altra a quelli di Fukuoka nel 2023) e agli Europei (a Roma 2022 ha fatto razzia con cinque medaglie, quattro ori e un argento). Senza dimenticare che a Parigi ha conquistato anche un bronzo nella staffetta 4x100 metri stile libero.medaglia Olimpiadi Mondadori Portfolio/Getty ImagesNoi lo avevamo incontrato poco prima delle Olimpiadi, quando ci ha raccontato i suoi segreti,all’, senza dimenticare la cura per il look.