Allarme iPhone | Buttate questi modelli I consigli degli esperti per proteggere i tuoi dati

(Di venerdì 20 settembre 2024) Attenzione agli“vecchi”: ecco come– Se possiedi un modello dipiù datato, potresti esporre ia seri rischi di sicurezza. Glidi privacy e sicurezza informatica hanno lanciato un, sottolineando come i vecchi dispositivi, che non ricevono più aggiornamenti di sicurezza, siano particolarmente vulnerabili agli attacchi informatici. Jake Moore, consulente globale per la sicurezza informatica di ESET, casa produttrice di software, fondata nel 1992, ha dichiarato: “Se avete unche non riceve più aggiornamenti, è ora di considerare seriamente la sostituzione.dispositivi, senza patch di sicurezza, sono un bersaglio facile per i cybercriminali”.