Agricoltura e pesca parte domani l’Expo a cielo aperto per le vie di Siracusa sulle eccellenze italiane Il programma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Innovazione, cooperazione con Paesi in via di sviluppo e reciprocità nel commercio per riaffermare il ruolo dell’nella produzione di cibo di qualità e nella gestione dei territori. Questi alcuni dei temi al centro del G7e del“Divinazione” che si svolgeranno da sabato 21 al 29 settembre a, nell’isola di Ortigia. Si tratta del primo G7 nella storia dedicato non solo all’ma anche alla, tra i comparti più strategici per la Nazione e il sistema Paese. Vogliamo mostrare che l’Italia è in grado di contribuire sotto ogni punto di vista allo sviluppo del pianeta insieme alle Nazioni che compongono il G7 ma anche con i Paesi in via di sviluppo dell’Africa: è la “mission” del ministro Francesco Lollobrigida che ha anticipato i temi in varie interviste tv e sui siti locali che seguono attentamente