Agatha All Along episodio 2 | la spiegazione del finale del secondo episodio

(Di venerdì 20 settembre 2024)All2: ladeldelL’2 diAllsi conclude con la nuova congrega che inizia il suo viaggio lungo la Strada delle Streghe, sollevando diverse domande.Allinizia nel vero stile di WandaVision, conHarkness ancora intrappolata in un Hex solitario in cui vede se stessa come un’arcigna detective. Quando vengono introdotti altri membri del cast diAll, però,si libera e si rende conto che i suoi poteri sono scomparsi. Nel tentativo di riacquistarli, le streghe diAllformano una congrega improvvisata, decisa a percorrere la Strada delle Streghe. La Strada delle Streghe è la location principale diAll, un regno mistico usato per recuperare qualcosa che manca disperatamente alle streghe.