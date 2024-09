Aboca aderisce alla circular bioeconomy alliance

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sansepolcro (Arezzo), 19 settembre 2024 -è lieta di annunciare di essere diventata membro affiliato della, organizzazione istituita da Re Carlo III d’Inghilterra con l'obiettivo di accelerare la transizione verso una bioeconomia circolare, climaticamente neutra e inclusiva, in armonia con la natura. L’azienda di Sansepolcro, specializzata nella produzione di prodotti terapeutici naturali e biodegradabili, già Società Benefit dal 2018 e certificata B Corp dal 2019, è stata designata come 'membro affiliato' a seguito della conferma ricevuta direttamente da Marc Palahì, CEO dell'ente benefico. "Siete una delle tante organizzazioni davvero impressionanti che hanno aderito al nostro primo programma di affiliazione. Senza il vostro contributo, il nostro lavoro non sarebbe possibile.