Volterra record di visitatori per la mostra ' Banksy Realismo Capitalista'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Pisa), 19 settembre 2024 - Oltre 50milaallasu, visibile tutti i giorni fino al 3 novembre nel Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena. Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di, prodotta da Opera Laboratori e curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani l’esposizione raccoglie oltre centro opere dello street artist britannico. Cinquantamiladal 18 marzo al 18 settembre per '', lache avede protagonista le opere dello street artist britannico noto per il suo stile sarcastico e beffardo. Circa cento tra serigrafie, video, stampe e sculture raccontano nel Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena il mondo di, non soltanto legato ai suoi lavori in strada, ma anche alla produzione forse meno conosciuta, quella realizzata in studio.