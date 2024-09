Università di Milano contro il gender gap cos’è la scogliera di cristallo e come si affronta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)– Le delegate per le pari opportunità dei sette atenei milanesi si trovano per la prima volta insieme, all’Cattolica. Con loro è collegata Michelle Ryan, docente di Psicologia sociale e organizzativa alla Australian National University, ovvero colei che ha coniato l’espressione “di” per descrivere - al di là di quel tetto che ancora si fatica a sfondare - il fenomeno per cui, “in periodi di crisi, precariato e grandi sfide, è più probabile che venga scelta una donna in un ruolo dirigenziale”. E in unain cerca di rilancio - con cinque rettrici al timone degli otto atenei - sembra suonareuna profezia. Si fa fronte comune con il centro di ricerca interateneo “Culture di genere”.