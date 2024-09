Sulla teoria gender ognuno intende quel che vuole | succede così con le cose che non esistono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’11 settembre scorso, la Commissione Cultura della Camera ha adottato una risoluzione, presentata dalla Lega, per impegnare il Governo a escludere “che l’insegnamento scolastico venga utilizzato per propagandare tra i giovani, in modo unilaterale e acritico, modelli comportamentali ispirati alla cosiddetta ‘ideologia’.” Si tratta di un mero atto di indirizzo, senza alcuna ricaduta deliberativa immediata, se nonla di sollecitare il Governo ad agire nel senso indicato dalla risoluzione, con le forme, i modi e i tempi che riterrà opportuni. Un impegno peraltro che è tutto solo politico, e che dunque potrebbe restare senza alcuna conseguenza.