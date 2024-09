Sono morti tutti e due Grande Fratello la sofferenza e le lacrime di Luca Calvani

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Primi momenti di dolore al. Il concorrente si è commosso durante una conversazione con gli altri compagni di avventura e ha avuto non poche difficoltà a trattenere le. Non ha attraversato in passato delle fasi semplici, quindi quando è stato tirato in ballo questo argomento non ce l’ha fatta a non emozionarsi davanti alle telecamere. Nella notte tra il 18 e il 19 settembre la casa delè stata attraversata da tanta tristezza. Il concorrente ha sfiorato il pianto a dirotto e si è commosso, mentre si soffermava su temi a lui molto delicati. Si è concentrato sulla sua famiglia e in particolare su due perdite, che lo hanno segnato in maniera molto intensa. Leggi anche: “Ecco per chi è”.