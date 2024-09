Silent Hill 2 Remake il trailer dedicato alle caratteristiche su PS5 rivela quando termina l’esclusiva

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovodi2,che contraddistingueranno la versione PS5 del gioco in arrivo sul mercato nella giornata dell’8 Ottobre 2024. Il video in questione ha inoltreto che il periodo di esclusiva temporale terminerà dopo 12 mesi, ragion per cui l’8 Ottobre 2025. Fatta questa importante precisazione, ildi cui sopra ha posto l’accento sullo sfruttamento del controller DualSense, con le varie feature esclusive come back aptico e grilletti adattivi in grado di donare maggior immersione ai giocatori, oltre che sulla risoluzione 4K, l’audio 3D e via dicendo, capaci di arricchire come si deve il comparto tecnico del gioco.